مجلس جامعة الإسكندرية يشيد بنجاح مصر فى استضافة مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالجهود المتميزة التى بذلتها مصر خلال فعاليات الحدث العالمى الضخم المتمثل فى الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، على الصعيدين الفنى والتنظيمى، بحضور ما يقرب من 120 رئيس دولة وحكومة شاركوا فى قمة المناخ.





واستعرض رئيس الجامعة - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء - اللقاءات التى تمت على هامش المؤتمر بهدف مناقشة تعزيز التعاون مع جامعات الإقليم الفرنسى، واللقاءات الأخرى مع العديد من المسئولين بالجامعات والمؤسسات العالمية فى المنطقتين الزرقاء والخضراء لمناقشة آليات تعزيز ودعم سبل التعاون معهم.

وأكد مشاركة الجامعة فى العديد من الفعاليات على المستويين المحلى والدولى خلال العام الذى ترأسه مصر بعد انعقاد قمة المناخ لتوجيه الجهود والتعهدات للحفاظ على كوكب الأرض من مخاطر التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ حتى تسليم الرئاسة فى "COP28" لدولة الإمارات الشقيقة.

كما استعرض رئيس الجامعة نتائج مشاركة جامعة الإسكندرية فى اجتماعات الجمعية العامة الرابعة عشر لمؤتمر رؤساء جامعات منطقة الشرق الأوسط "CONFREMO"، التى نظمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية فى الشرق الأوسط"AUF" بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا حيث ناقش الجانبان آليات دعم الوكالة لفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا ـ تشاد ليكون له دور تنويرى وتنموى وبوابة جذب للطلاب الفرانكفونيين بمنطقة وسط إفريقيا، موضحا أن الجامعة وسوف تعد الجامعة مذكرة بمتطلبات لإرسالها للوكالة الفرانكفونية.

ووافق المجلس على إنشاء درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة كدرجة مشتركة مع كلية طب الأسنان جامعة مانشستر مع تطبيق لائحة البرنامج الدولى للساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على مقترح مشروع التبادل الافتراضى لمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية ونظرائهم بجامعة ولاية جورجيا الأمريكية فى إطار تدريس مقرر فى مجال إدارة الأعمال الدولية بكلية التجارة.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعات بنيالوكا- سراييفو، واتفاق التعاون مع وكاين نورماندى بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين قسم الجيولوجيا كلية العلوم وقسم علوم الأرض كلية العلوم جامعة بنغازى، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالى للصحة العامة وجمعية قلوب أصحاء، ومذكرة تعاون بين المركز الجهوى للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا CRTEAN وجامعة الإسكندرية، ومذكرة التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بشأن التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية والثقافية.