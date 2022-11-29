محافظ دمياط تتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، سعى المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية وذلك فى إطار خطة الدولة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، وكذلك تسهيل الإجراءات وإنجازها بصورة سريعة وبسهولة ويسر وبأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن بما يحقق رضا المواطن عن الخدمات وبما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد ومنظومة التحول الرقمى.





جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الثلاثاء سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والتى تسلمتها المحافظة فى إطار التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واستمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن مكونات المركز من أدوات تكنولوجية وفنية وإدارية وكذلك ما يتضمنه من أماكن لانتظار المواطنين، كما اطلعت على آلية العمل به مع بداية للتشغيل لتقديم كافة الخدمات للمواطنين. وتواصلت مع عدد من المواطنين واستمعت إلى آرائهم حول مستوى الخدمات التى يقدمها المركز كما بحثت عددا من الطلبات الخاصة بهم، حيث أكدت على مسئولى الوحدة المحلية بالتيسير عليهم وتحقيق سبل الراحة لكبار السن وذوى الهمم.

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