الرئيس السيسى يبحث مع رئيس غينيا الاستوائية تفعيل أطر التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "أوبيانج"، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، ومشيراً إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.

من جانبه؛ أشاد الرئيس أوبيانج بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فضلاً عن التأكيد على تقدير غينيا الاستوائية الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصةً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.

وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لاسيما من خلال تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، إلى جانب الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وكذا دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في كافة القطاعات بما يدعم عملية التنمية.