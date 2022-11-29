الصحة: 97% من المتعايشين مع مرض الإيدز يحصلون على علاج مصنع محليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكدت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج القومى للمكافحة بوزارة الصحة والسكان أن الحملة التوعوية التى أطلقتها بعنوان "زى أى مرض" للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرى أن العلاجات الجديدة التى توفرها الوزارة تستهدف تحجيم المرض وجعلة كأى مرض مزمن يستطيع المريض التعايش معه.

وأشارت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج القومى لمكافحة بوزارة الصحة والسكان خلال فاعليات اطلاق الحملة اليوم أن 97% من المرضى المتعايشين مع مرض الإيدز في مصر يحصلون على علاجهم محليا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة توفر كافة البرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج مرض الايدز مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف التوسع فى نشر الوعى بشكل كبير وازالة الوصمة المتعلقة بالإصابة بالمرض.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر نجحت في توفير كافة الخطوط العلاجية لمرض الايدز بالمجان للمرضى، مشيرا إلى أن مصر تستهدف القضاء علي المرص أو الوصول لأقل معدلات الانتشار، مضيفا أن هناك توسعا فى عيادات الفحص والكشف والتحليل وصرف العلاجات.