أخبار مصرية

الصحة: 97% من المتعايشين مع مرض الإيدز يحصلون على علاج مصنع محليا

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكدت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج القومى للمكافحة بوزارة الصحة والسكان أن الحملة التوعوية التى أطلقتها بعنوان "زى أى مرض" للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرى أن العلاجات الجديدة التى توفرها الوزارة تستهدف تحجيم المرض وجعلة كأى مرض مزمن يستطيع المريض التعايش معه.

وأشارت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج القومى لمكافحة بوزارة الصحة والسكان خلال فاعليات اطلاق الحملة اليوم أن 97% من المرضى المتعايشين مع مرض الإيدز في مصر يحصلون على علاجهم محليا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة توفر كافة البرتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج مرض الايدز مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف التوسع فى نشر الوعى بشكل كبير وازالة الوصمة المتعلقة بالإصابة بالمرض.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مصر نجحت في توفير كافة الخطوط العلاجية لمرض الايدز بالمجان للمرضى، مشيرا إلى أن مصر تستهدف القضاء علي المرص أو الوصول لأقل معدلات الانتشار، مضيفا أن هناك توسعا فى عيادات الفحص والكشف والتحليل وصرف العلاجات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا