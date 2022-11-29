عاجل- سحب غريبة تغطى سماء المحافظات.. الأرصاد تفسر الظاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إن هذه السحب لا تتكون محليًا بل عادة ما تكون منقولة من الأماكن الاستوائية إلى العروض الأعلى، وتتكون هذه السحب عندما ينخفض الضغط بشكل كبير فى طبقات الجو العليا عند العروض الوسطى "خط عرض 60"، ويمتد جنوبًا ليصل إلى خطوط العرض الأقل.

وتابعت: " هذا الانخفاض فى الضغط يؤدى إلى تتطاير قمم السحب العملاقة عند خط الاستواء وتنتقل إلى العروض الأعلى مصاحبة لتيار نفاث ويعمل على ضخ هذه الرطوبة المدارية إلى العروض الأعلى وهذا ما يؤثر فعليا على الجمهورية من سحب عالية وتظهر بهذا الشكل، وبسبب ارتفاعها الذى يصل قاعدته إلى أكثر من 5 كم تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتكون القطرات مجمدة وعبارة عن بلورات ثلج".

وأوضحت الأرصاد أن هذا الشريط من السحب يسمى بـ "أنهار الغلاف الجوى" ويمكن أن تُمطر هذه السحب إذا كانت الرطوبة السطحية كبيرة وتعمل على تطورها، وتحدث كل الظواهر الضوئية تقريبًا فى وجود هذا النوع من السحاب بسبب انعكاسات الضوء من الشمس أو القمر التى تسقط على بلورات الثلج وتتكون الهالة حول القمر أو الشمس.