وزير التنمية المحلية يتابع موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالغربية

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة والتى تستهدف مركز زفتى بإجمالى 651 مشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى المشروعات المستهدفة حوالى 76% وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكبارى وغيرها من القطاعات الخدمية، كما ناقشا آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية حيث يجرى تنفيذ 21 مشروعا بمركز زفتى تتضمن 8 أسواق و5 مواقف سيارات و8 نقاط إطفاء ويصل متوسط نسبة التنفيذ إلى 60%.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التأكد من جاهزية مجمعات الخدمات الحكومية حيث تم الانتهاء من 8 مجمعات من إجمالى 9 مجمعات سيتم إنشاءها فى القرى المستهدفة بمركز زفتى، ووجه بأهمية التأكد من توصيل المرافق لتلك المجمعات وكافة المنشأت التى يتم الانتهاء منها بقرى حياة كريمة تمهيدا لبدء إفتتاحها رسميا واستقبال المواطنين بها.

وشدد آمنة، على أهمية استمرار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة قريبا.

وشهد اللقاء كذلك متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث سيتم زراعة حوالى 331 ألف شجرة بمحافظة الغربية خلال العام المالى الحالى، وعرض الدكتور طارق رحمى الجهود التى قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتى الآن.

وتابع آمنة، الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/ 2023، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال للإنتهاء من تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، حيث تتضمن تلك المشروعات قطاعات متنوعة منها الطرق والنقل، والكهرباء، والكبارى والأنفاق، تحسين البيئة، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء) والتى ستساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى محافظة الغربية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة فى المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة فى الخطة الاستثمارية، ووجه الوزير بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل أى عقبات للإسراع بمعدلات الأداء.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمى أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية لتحقيق تنمية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة عدد من المشروعات التنموية التى تم الانتهاء منها والمقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها محطة معالجة الصرف الصحى ببلتاج وكورنيش ترعة القاصد بحى ثان طنطا وعمارات إسكان العجيزى بحى أول طنطا وعدد من المشروعات التعليمية بمركز ومدينة سمنود، بالإضافة إلى متابعة بعض الملفات الأخرى الخاصة بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتى تهدف إلى توفير سكن حضارى يتناسب مع كافة فئات المجتمع.

وشهد اللقاء كذلك متابعة جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص للعمل فى المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة.

وعرض محافظ الغربية لجهود المحافظة فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للحصول على رضا المواطنين على مستوى النظافة وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للغربية ومنع وجود أى تراكمات للقمامة بالشوارع.