حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات محطة مياة ديروط

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ أسيوط عصام سعد، أعمال توسعات محطة مياه ديروط المرشحة بطاقة إضافية تبلغ 21.6 ألف م3/يوم لتحقق استفادة لأكثر من 600 ألف مواطن من أهالى مركز ديروط من المشروع بالكامل، يرافقه المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وذلك ضمن مشروعات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





كما تفقد المحافظ أقسام محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش وتابع سير العمل بأقسام المحطة وأحواض الترسيب والمعمل واستمع إلى شرح من المهندس على الشرقاوى لمراحل أخذ العينات وتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

واستمع إلى شرح لأعمال التوسعات الجديدة التى يجرى تنفيذها وأعمال التطوير والتجديد التى ستتم لتغذية قرى مركز ديروط، لافتًا إلى أن مشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش والذى يبلغ تكلفته الإجمالية حوالى 375 مليون جنيه وقت التنفيذ وطاقتها الاستيعابية 86 ألف م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوى وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم مدينة ديروط وبعض قرى المركز وجارى تنفيذ التوسعات الإضافية وأعمال الإحلال والتجديد ضمن مشروعات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وذلك بتكلفة 229 مليون جنيه لتشمل التوسعات الجديدة 21.6 ألف م3/يوم.

وقال محافظ أسيوط إن المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 7 مراكز بالمحافظة ويقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير بلغت 1979 مشروعًا بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه، تمثلت فى المجمعات الخدمية والتى تعدت 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعًا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات فى الكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعًا "1227 فصلاً دراسيًا" بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 28 مشروعًا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعى 36 مشروعًا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعًا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعى 149 مشروعًا، والاتصالات 149 مشروعًا، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعًا متنوعًا ما بين أسواق ومواقف.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة، خلال مرحلته الجديدة، بإجمالى 149 قرية و894 تابعًا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن.