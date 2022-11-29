وزارة القوى العاملة تتدخل لإعادة مستحقات عمال مصريين في ايطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:25 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الثلاثاء عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن " المكتب " تلقى طلبا من ورثة المرحوم ح.أ.أ المقيمين بمحافظة المنوفية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 8 سبتمبر 2010، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهري لهم بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.

وأوضح التقرير أنه في ذات السياق تلقى المكتب التماس المواطن ع.م.ظ من محافظة الفيوم، والمواطن م.أ.ص من محافظة الدقهلية بشأن مساعدتهما في الحصول على المعاش عن فترة عملهما بدولة إيطاليا، وببحث مدى مستحقاتهم مع هيئة التأمينات سالفة الذكر تبين عدم سدادهما للحد الأدنى من الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول على المعاش، والتي تقدر بنحو 20 عاما ،كما ورد التماس من كل من المواطن أ.م.أ والمواطن ح.إ.م من محافظة الإسكندرية والمواطن إ.ف.أ من محافظة الجيزة بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية في إيطاليا، وبفحص الأوراق المرفقة بطلباتهم تبين عدم بلوغهم السن المقرر قانونًا للمطالبة بالمستحقات التأمينية والبالغ (67) عاما، وفقًا لأحكام القانون الإيطالي..وجاء في البيان أيضا ان مكتب ايطاليا يتلقى يوميا شكاوى وطلبات عمال مصريين وأسرهم ويقوم بالتدخل العاجل لتنفيذ مطالبهم واسترداد حقوقهم المشروعة ..