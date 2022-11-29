أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضا للدارسين من الدول الشقيقة والصديقة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا عرضا تقديميا ليوم جمهورية مصر العربية بحضور وزراء النقل والتعليم العالى والبحث العلمى والشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر.





بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أح أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرًا إلى أن العرض يأتى فى إطار خطة الأنشطة التعليمية والثقافية للأكاديمية بمشاركة الدارسين المصريين والوافدين لتوثيق الروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة . تضمن العرض جلسة بعنوان "الجمهورية الجديدة" اشتملت على العديد من الأنشطة والأحداث لمحاكاة تاريخ مصر الماضى والحاضر وما تم تنفيذه من مشروعات قومية عملاقة التى تم إنجازها فى كل المجالات والطفرة الهائلة التى تحققت فى القطاعات المختلفة بالدولة المصرية كذلك استعراض العديد من أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية التى زودت بها كافة تشكيلات القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة، كما تضمنت الفعاليات عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية والمقطوعات الموسيقية الوطنية. وتنظيم معارض لعدد من الوزارات والمحافظات والجامعات المشاركة وكذا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والكنيسة القبطية ومؤسسة الأهرام، إضافة إلى معارض للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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