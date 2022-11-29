شكرى يبحث مع نظيره الفلسطينى تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة

جدة - نرمين السيد - وأشار السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان، إلى أن الوزير الفلسطينى حرص على استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الاسرائيلية وتأثيراتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية، منوها بما تشهده الأراضى المحتلة من تدهور أمنى كبير فى ضوء الوتيرة المتزايدة والمتسارعة لأعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطينى، بجانب الاقتحامات المتكررة والانتهاكات المتتالية التى تستهدف الأماكن المقدسة.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن شكرى أكد من جانبه قلق مصر البالغ من تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة، موضحا متابعة مصر عن كثب لكافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، ومؤكدا على أن مصر، وهى تشارك الجانب الفلسطينى والعالم فى الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى اليوم، ستظل دائما داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية، خاصة حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تألوا جهدا فى توظيف كافة طاقاتها وقدراتها الدبلوماسية فى سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأبرز وزير الخارجية فى هذا الصدد ما تبذله مصر من جهود متواصلة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع ووقف العنف وكسر الجمود الحالى الذى يعترى عملية السلام، بهدف إعادة إطلاق مسار تفاوضى جاد يفضى إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما أشار شكرى إلى جهود مصر لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطينى فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الإنسانية الصعبة التى يمرون بها، بما فى ذلك تقديم مختلف أوجه الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة.

وكشف السفير أبو زيد، أن الوزيرين ناقشا تنسيق الجهود على المستويين الإقليمى والدولى من أجل إعادة وضع القضية الفلسطينية فى بؤرة الاهتمام الدولى، بما فى ذلك من خلال تنسيق الجهود مع الدول العربية الشريكة والأطراف الدولية المعروفة بدعمها للحقوق الفلسطينية.