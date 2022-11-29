عاجل.. الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع تطوير أحياء القاهرة والإسكندرية

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى والإنشائى الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.
وتم فى هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصة أحياء شرق القاهرة: المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتى غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لا سيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، وكذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضارى.
ووجه الرئيس السيسى بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضارى لمختلف الأحياء السكنية فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى إطار نهج الدولة الاستراتيجى فى تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق، بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية فى مجال التطوير العمرانى المتكامل.
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