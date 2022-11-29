الرئيس السيسي يتابع جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:27 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري".

وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.

وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والانتاج العسكري بما فى ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.