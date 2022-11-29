رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادى فى الترويج للفرص الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، جهود صندوق مصر السيادى فى الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة فى السوق المصرية حول العالم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، والسيد أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، ومحمد صالح، نائب أول مدير الاستثمار بالصندوق.





وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض جهود صندوق مصر السيادى فى الترويج للفرص الاستثمارية حول العالم، وتقديرات الاستثمارات الأجنبية المتوقعة التى يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف سعد أن الاجتماع استعرض قيم الحصص المقرر طرحها فى مجموعة من الشركات بعدة قطاعات، مضيفا أن الاجتماع شهد عرض البرنامج الزمنى لطرح محطات تحلية مياه البحر، وكذا متابعة تنفيذ الاستثمارات المرتقبة فى مجال الهيدروجين الأخضر فى إطار ما تم توقيعه من اتفاقيات إطارية على هامش انعقاد قمة المناخ COP27.

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