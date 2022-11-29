سفير بولندا لـ دوت الخليج: العلاقة بين السيسى ونظيره البولندى جيدة للغاية

جدة - نرمين السيد - أشاد سفير بولندا بالقاهرة "ميهاو وابيندا" بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ والذى عقد بمدينة شرم الشيخ، ووصول مصر لاتفاق مرضى لجميع الأطراف، موضحا أن الرئيس البولندى حرص على حضور المؤتمر على عكس مؤتمرات المناخ والتى يكون التمثيل فيها على مستوى رئيس الوزراء فقط.





وأكد السفير خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء فى السفارة البولندية بالقاهرة، أن عام 2022 هو الأهم على مستوى العلاقات المصرية البولندية، حيث زار رئيس بولندا آندجيه دودا مصر لأول مرة منذ 30 عاما.

وأشار ميهاو وابيندا فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج" على هامش المؤتمر، إلى أن العلاقات بين الرئيسين السيسى ودودا جيدة للغاية وبها تناغم كبير، وهو ما أوضحه حرصه على حضور مؤتمر المناخ، وأن يصبح رئيس الوفد البولندى بدلا من رئيس الوزراء، موضحا تقديره العميق للجهد المصرى المبذول للوصول لاتفاقية ملزمة بشأن التغيرات المناخية، وهو ما يعد نجاحا كبيرا.

وأضاف السفير، أنه كان هناك حرص من بولندا للعمل مع مصر خلال فترة رئاسة المؤتمر.

وأوضح أن الزيارة كانت مثمرة جدا والمباحثات جيدة للغاية بين الرئيسين، كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، موضحا أن الرئيس التقى بعدد من الشخصيات المهمة خلال الزيارة، منها شيخ الأزهر والبابا تواضروس.

وحول العلاقات بين البلدين أكد ميهاو وابيندا، أن هناك إرادة من بولندا لدعم وتعميق العلاقات بشكل أكبر، حيث أن العلاقات حاليا على مستوى رئاسى ووزارى فقط لذلك سيزور مصر الشهر المقبل وفد من البرلمان البولندى للمشاركة فى معرض "فوود إفريقيا"، موضحا أن هناك جهد أيضا لدعم المجال السياحى بين البلدين وذلك بعد عودة خط الطيران المباشر بين البلدين لمدة 5 أيام فى الأسبوع.