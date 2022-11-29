عاجل.. الرئيس السيسى يتابع جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكرى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكرى. ووجه الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكرى والدفاعى على المستوى الوطنى ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التى تمتلكها مصر فى هذا الصدد. وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والانتاج العسكرى بما فى ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة فى هذا المجال، والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية فى التصنيع.

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