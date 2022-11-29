الإعلان عن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات تملي الجيب – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب تكاليف (صناعات غذائية):
مقر العمل العصافرة – الاسكندرية
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 4-6 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – الأساليب الكمية )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
المهام الوظيفية المطلوبة
جمع معلومات التكلفة والحفاظ علي قاعده بيانات النفقات
القيام بحساب تكلفه المنتجات والعمليات طبقا للاصول المحاسبية
امساك وحفظ ومعالجة وتعديل واصدار ملفات تكاليف المنتجات
تخطيط وتسجيل التكاليف المتغيرة ( مثل مشتريات المواد الخام وتكاليف العمليات)
كتابة تقرير يومي لبيان ماتم إنجازه من أعمال وما تم تأجيله مع بيان السبب
تحليل وتقرير هوامش الربح للشركة واعتمادها من المدير المالي
اعداد توقعات التكاليف الشهرية والفصيلة والسنوية
مسئول عن تسعير التكلفه لكافه منتجات الشركة وامداد الادارة الماليه بكافه التفاصيل