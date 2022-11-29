من 5 إلى 10 سنوات.. الحكم بالسجن المشدد على المتهمين في قضية "كفن عين شمس"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بالحكم على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "بكفن عين شمس"، بالسجن المشدد 10 سنوات من المتهم الأول إلى المتهم الثالث، ومن المتهم الرابع للسادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع إلى الثانى عشر بالسجن سنتين، وعلى باقى المتهمين بالبراءة.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم: عاطف حسن عبد الخالق، رجل أعمال ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق، بطريق التحايل.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمينِ الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبةً منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

وأشار إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.