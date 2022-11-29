أخبار مصرية

”القوى العاملة” : ندوة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المرأة بأسيوط

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ، بشان عقد ندوة توعية بجمعية سيدات الأعمال حول "التغيرات المناخية وتأثيرها على المرأة المصرية " ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بضرورة تكثيف التوعية حول قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا فى ظل استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها .

واوضح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، واكد اهتمام القيادة السياسية بالمراة ودورها الريادى ، وكذلك اهتمام الوزارة بالمراة ومتابعة اعمال وحدة المساواة بالمديريات ونتائج عملها اولا باول من خلال الوحدة المركزية بالوزارة ، وحضر الندوة ٢٥ اناث وذكور ومدير الجمعية ولفيف من العاملين ، كما شارك فى الندوة زينب دروبش ونجوى ناصف من لجنة المساواة بين الجنسين بالمديرية .

واستعرض مدير المديرية خلال الندوة تاثير تغير المناخ على المراة ، من حيث أن النساء هم الاكثر عرضة للاثار الضارة لتغير المناخ ، وكذلك دور المرأة فى خلق شبكات تواصل مجتمعية على تدعيم أجندة العمل المناخى ، ونشر الأفكار والوعى وتشكيل العادات الاستهلاكية الرشيدة للاسرة واعتماد انماط حياة صديقة للبيئة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا