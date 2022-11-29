”القوى العاملة” : ندوة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المرأة بأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ، بشان عقد ندوة توعية بجمعية سيدات الأعمال حول "التغيرات المناخية وتأثيرها على المرأة المصرية " ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بضرورة تكثيف التوعية حول قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديا فى ظل استراتيجية مصر ٢٠٣٠ ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها .

واوضح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، واكد اهتمام القيادة السياسية بالمراة ودورها الريادى ، وكذلك اهتمام الوزارة بالمراة ومتابعة اعمال وحدة المساواة بالمديريات ونتائج عملها اولا باول من خلال الوحدة المركزية بالوزارة ، وحضر الندوة ٢٥ اناث وذكور ومدير الجمعية ولفيف من العاملين ، كما شارك فى الندوة زينب دروبش ونجوى ناصف من لجنة المساواة بين الجنسين بالمديرية .

واستعرض مدير المديرية خلال الندوة تاثير تغير المناخ على المراة ، من حيث أن النساء هم الاكثر عرضة للاثار الضارة لتغير المناخ ، وكذلك دور المرأة فى خلق شبكات تواصل مجتمعية على تدعيم أجندة العمل المناخى ، ونشر الأفكار والوعى وتشكيل العادات الاستهلاكية الرشيدة للاسرة واعتماد انماط حياة صديقة للبيئة.