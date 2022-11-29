”القوى العاملة” : فرص عمل للشباب بالإسكندرية والبحر الاحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظتى الإسكندرية والبحر الاحمر ، بشان توفير فرص عمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بتلك المحافظات ، برواتب تبدأ من 2500 جنيه ، لمختلف التخصصات .

واوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى تقريره للوزارة ، ان فرص العمل التى وفرها مكتب تشغيل المنتزه شملت عمال مخازن ، وعمال حقن ماكينة بلاستيك ، وعمال تعبئة وتغليف ، للشباب من سن 20 حتى 40 سنة ، مع توفير تأمينات إجتماعية وصحية ، وعلى الراغبين فى الترشح تقديم الاوراق إلى غدارة بحوث العمالة بمقر المديرية الكائن خلف نقابة الاطباء بسموحة .

كما اوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر ، ان إدارة بحوث العمالة بالمديرية استكاعت بالتنسيق مع فنادق البحر الاحمر فى القصير ومرسى علم ، من توفير عدد من الوظائف للشباب بداخلها على التخصصات الاتية : مراقب جودة ، وموظف إيرادات ، وعمال تجهيز وتحضير ، وأفراد أمن ، و فنى مولدات ، و مشرف معدات ، وشيف ، وطباخ ، وصراف مطاعم ، ومكوجى ، وكهربائى ، وعمال نظافة ، وانيميشن ، وعلى الراغبين فى الحصول على الفرص التقديم بمقر المديرية ، او التواصل مع المسئولين بالفنادق كما هو موضح بالإعلان المرفق .

وكانت الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات و سوق العمل بالوزارة ، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، قد وجهت كافة مديري المديريات التابعة لها بالمحافظات ،لحثهم على المتابعة الدورية على الشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب ، وطلبت الإدارة المركزية من المديريات المتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية وارسال ما يفيد ذلك إلى الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان .