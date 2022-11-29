ذكرى تقسيم فلسطين.. الأزهر: لن ننسى مذابح الكيان الصهيونى

جدة - نرمين السيد - طالب الأزهر المجتمع الدولى والهيئات المعنيَّة وكل المنصفين والعقلاء فى العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى، ودعم نضاله المشروع فى وجه الاحتلال الظالم وممارساته الإرهابية.





وشدد الأزهر فى بيان رسمى على أن العالم بأسره يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء هذا الاحتلال الصهيونى الغاشم على أرض فلسطين المباركة، ورَدِّ الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المحتل الغاصب على جرائمه ضد الفلسطينيين والإنسانية.

وتابع: انطلاقًا من دور الأزهر التاريخى فى دعم القضية الفلسطينية، يذكِّر الأزهر العالم كله بمأساة الشعب الفلسطينى واغتصاب أراضيه، وذلك بمناسبة حلول أسوأ ذكرى فى التاريخ الحديث "ذكرى تقسيم فلسطين"؛ التى تأتى بالتزامن مع اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، فى الـ 29 من نوفمبر من كل عام.

وجدِّد الأزهر عهده الدائم بدعم الشعب الفلسطينى ونضاله المشروع لاستعادة أراضيه المغتصبة، مُعْرِبًا عن رفضه الكامل لكل محاولات التهويد السَّاعيَة لتغيير الهوية الديموغرافية للدولة الفلسطينية، واغتصاب ما تبقى من أراضيها، الأمر الذى يكشف الوجه الدموى والحقيقى لهذا الاحتلال الصهيونى الغاشم.

وأوضح أن العالم العربى والإسلامى لن ينسى مذابح الكيان الصهيونى وجرائمه فى حق الشعب الفلسطينيين؛ التى لا يمكن أن تُمحى من ذاكرة الإنسانية مهما حاول المغتصب تشويه التاريخ أو تزييف حقائقه.