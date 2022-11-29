محافظة الجيزة: إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية وبناء مخالف بـ3 مناطق

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك فى إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدى على الأراضى.





وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج الحملات التى تم تنفيذها بمراكز العياط وأطفيح وأبو النمرس والتى ساهمت فى إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وقد تابع المحافظ جهود مركز العياط فى إزالة حالتين بناء مخالف ضمت هنجر على مساحة 200م بقرية كفر حميد ببرنشت وجمالون تحت الإنشاء على مساحة 60م بطهما.

وفى مركز ومدينة أطفيح تم إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية كفر قنديل على مساحة 900م فى المهد، واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة أبو النمرس فى إزالة 7 حالات بناء مخالف شملت إزالة مخالفة عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 60م ناحية كوبرى كاتو من الرشاح وإزالة مخالفتين عباره عن أسوار وبناء فى المهد بالطوب الأحمر على مساحة 60 م بأرض زراعية خلف مسجد الملك بشبرامنت.

بالإضافة إلى إزالة مخالفة بناء أسوار على الأراضى الزراعية بشارع مسجد الملك وإزالة جمالون بالمهد بطريق كوبرى ملى وضبط وإزالة أعمال إنشاء أعمدة وعلب حديدية للشروع فى بناء جمالون بشارع عبدالعزيز الديب من المريوطية إلى جانب إزالة بوكسات وقبب داخل اسطبل للخيول بمنطقة أرض الجزار بطريق الجبل.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.