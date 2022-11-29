التعليم تحتفل بتكريم الفائزين بمسابقة «اكتشف التاريخ»

جدة - نرمين السيد - كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفائزين بمسابقة "اكتشف التاريخ" للعام الدراسى 2022/2021 على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار التعاون البناء بين الوزارة ومعهد جوته الألمانى وبدعم وزارة الخارجية الألمانية، وذلك بدعم ورعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أكدت الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام على أهمية إعداد مسابقة وطنية تهدف إلى تنمية مهارات البحث التاريخى، حيث إننا نستطيع من خلال دراسة التاريخ معرفة حقيقة الأحداث والوقائع ومدى صحتها، كما يتم استلهام القدوات الصالحة التى يبرزها لنا التاريخ، والتى كان لها أثر كبير فى الحياة وهى قدوات لمخرجات التعلم وتقديم تعليم جيد يتفق مع النظم العالمية.

وأشارت إلى أن فكرة وفلسفة المسابقة تعتمد على التعلم القائم على البحث والاكتشاف ولا تنطوى على الأساليب المختارة على معلومات من كتب التاريخ، حيث يتعين على الطلاب طرح الأسئلة بشكل مستقل ويتم تشجيعهم على البحث والاكتشاف والاستقصاء حول تاريخ المحيط الخاص بهم والبيئة المعيشية المباشرة لهم، مثل: (الحى، المدرسة، المبنى، مركز سياحى ... وغيرها).

وقال أشرف عبد المنعم، مستشار الدراسات الاجتماعية، إن المسابقة انطلقت خلال الفصل الدراسى الثانى فى الفترة من 15 مارس 2022 حتى 15 أغسطس 2022 لجميع الطلاب بداية من سن (10 سنوات وحتى 17 سنة) لصفوف مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائى - والإعدادى)، تحت إشراف معلم الدراسات الاجتماعية، وصفوف المرحلة الثانوية تحت إشراف ومعلم مادة التاريخ بمشاركة ما يزيد عن 4500 طالب وطالبة من جميع محافظات الجمهورية.

ومن جهته، قال سباستيان فوتر، المدير والمسؤول الإقليمى لقسم اللغة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط ونائب مدير معهد جوته بالقاهرة: "إنه لأمر رائع أن مشروع اكتشف التاريخ لقى هذا الاستحسان الكبير، وألهم هذا العدد الكبير من الطلاب المصريين من جميع أنحاء مصر لمغادرة فصولهم الدراسية واستكشاف التاريخ الغنى لبلدهم، ونحن سعداء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فقد اتخذنا عبر هذا المشروع خطوة كبيرة فى اتجاه رؤية مصر 2030 لتعزيز التفكير العلمى والمهارات الإبداعية بين الجيل الجديد، فهم بناة المستقبل".

وفى ختام الفعاليات، تم الإعلان عن نتيجة المسابقة وتكريم الطلاب الفائزين، حيث فازت بالمركز الأول الطالبة شهد السيد أحمد من مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بدمياط عن مشروع "قرية كفر الجديد"، وحلت فى المركز الثانى الطالبات مريم أكرم سعد، وتسنيم الحسن دسوقى محمد، ورنا محمد فضل المولى، وسهيلة أشرف فوزى عباس من مدرسة عبد الحميد عبد الغفور الإعدادية بنات بأسوان عن مشروع "السد العالى".

وجاءت فى المركز الثالث الطالبتان سارة طارق السيد، وفاطمة شرف زكريا على من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالغربية عن مشروعهما "سبيل على بك الكبير"، وفى المركز الرابع الطالبة مروة صالح الجرايحى من مدرسة رياض الصالحين الإعدادية بدمياط عن مشروع "ميناء دمياط".

كما جاءت باقى المشروعات المرشحة من القائمة القصيرة من محافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة، بالإضافة إلى المحافظات الفائزة دمياط وأسوان والغربية.

جاء ذلك بحضور وفلكس هلا الملحق الثقافى بالسفارة الألمانية، والدكتوره انكا بوون أستاذة تدريس التاريخ بجامعة بينا، ومهاب العزازى منسق المشروع، ودانيلا ديكر خبير التدريب والتدريس، ودكتور أحمد حشيش المنسق الإقليمى بمعهد جوتة، ودكتور وليد سيد سالم رئيس قسم تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، وهند عبد النبى رئيس قسم تنمية مادة الدراسات، وموجهى عموم الدراسات الاجتماعية من المحافظات الفائزة.