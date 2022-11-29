انت الان تتابع خبر حدث من قليل .. الإعلان عن حصول أصحاب المعاشات على 80% .. شوف نفسك بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على لسان رئيسها اللواء جمال عوض، أن تسعي خلال الفترة القادمة إلي حصول أصحاب المعاشات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية على 80% من آخر مرتب يحصل عليه أثناء وجوده في الخدمة.وأشار عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن عملية إصلاح منظومة التأمينات سوف تستغرق وقتاً وأنها تتم بالتدريج، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن بداية من شهر يناير للعام الميلادي الجديد 2023، سوف يتم زيادة الحد الأدني للمعاشات ليصل إلي 1105 جنيه، على أن يكون الحد الأقصي لها 8720 جنيه، وذلك بسبب بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني طبقاً لقانون التأمينات الجديد