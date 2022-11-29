انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023 .. التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن عدد الأسئلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على لسان المتحدث الرسمي لها شادي زلطة، أن عملية الصحيح الخاصة بـ” امتحانات الثانوية العامة 2023″ لهذا العام الدراسي سوف تتم بشكل إلكتروني بالكامل، ودن أي تدخل نهائياً من العنصر البشري.وأوضح زلطة في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تكون مطابقة للعام الدارسي الماضي من حيث العدد بالإضافة إلي أن الاختلاف الوحيد سوف يكون أن الأسئلة المقالية سوف تكون 15 % فقط، فيما تكون الاختيار من متعدد بنسبة 85%.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك زيادة في عدد أسئلة الاختيار المتعدد وتختلف من مادة إلى آخري.