انت الان تتابع خبر هتغيب 12 ساعة يا ست البيت .. قطع المياه عن أكثر من 7 مناطق في بني سويف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني سويف عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 عن بعض مناطق مركز سمسطا وهي قرى “بدهل ، نزلة الديب ، العساكرة ، عزبة دراكي ، نزلة سعيد ، بني حلة، كفر بني علي ، منشية أبو مليح”وأوضحت مياه شرب بني سويف، أنه سوف يتم قطع المياه لفترة لمدة 12 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة والثامنة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال صيانة بخط طرد قطر 10 بوصة بمحطة مياه بدهل

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.