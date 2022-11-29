انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن أكثر من 8 مناطق في كفر الشيخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ ، بيان هام اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ :

وأكدت شركة كفر الشيخ أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد ظهر من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.