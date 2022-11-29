انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع الكهرباء عن أكثر من 8 مناطق في كفر الشيخ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ ، بيان هام اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة
موعد قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ :
وأكدت شركة كفر الشيخ أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد ظهر من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ:
وحددت شركة كهرباء كفر الشيخ المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق في أحياء سوق الجملة والمدينة الصناعية ومحطة ميدان الإسكندرية، ومنطقة المؤتمر العمالي 1و2 ، منطقة عمارات تحيا مصر، منطقة مدرسة الصنايع، وعمارات الإيواء، منطقة المجابر