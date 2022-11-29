انت الان تتابع خبر الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : شوف مكانك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 أن سوف يسود أجواء شتوية باردة باردة بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الساعات بفعل ظاهرة التقلبات الجوية التي تضرب البلاد في هذه الأيام.وأوضحت الأرصاد أنه سوف يسود غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين سيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بالإضافة إلي وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022: