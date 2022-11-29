انت الان تتابع خبر منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي.. هتخفف عن أولياء الأمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بمتابعة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة إي فاينانس، وذلك في مجال تطوير الخدمات المتطورة المالية، وهي التي تقدم لكل المواطنين في المحافظات بكل المحافظات.

وحرص الدكتور احمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، على التوقيع على البروتوكول، والطرفان اتفقوا على إدارة وتشغيل منظوم خدمات مالية غير مصرفية خاصة بالتعليم التي تكون قبل الجامعي ويشمل المنصات الخاصة بالسداد الإلكتروني لمصروفات المدارس وكل خدمات تقسيط المصروفات الدراسية.

والعمل على استضافة وتشغيل منصات تعليمية حديثة لخدمة الطالب ومنظومة التعليم التي تشمل على الاعتماد على البنية التكنولوجية المؤمنة والمشفرة لشركة إي فاينانس وتوفير العديد من القنوات الإلكترونية الخاصة بقبول المتحصلات والاقساط المدرسية، وايضاً توفير الكثير من الخدمات الأخرى وإضافتها داخل ملحقات لهذه الاتفاقية.

مؤتمر الشمول المالي PAFIX

وعبر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته الكبيرة بانه شارك في هذا المؤتمر الهام ” مؤتمر الشمول المالي PAFIX” وهو الذي يأتي في الإطار الخاص بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 عن طريق زيادة الاعتماد على جميع الوسائل الرقمية بجميع المعاملات المالية والتوسع في وسائل الدفع، وجميع المعاملات الإلكترونية وبشكل خاص في ظل التطورات العالمية وقبول المتحصلات والأقساط المدرسية والعمل على تقديم خدمات اخرة وإضافتها بكل ملحقات لهذه الاتفاقية.