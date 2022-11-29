انت الان تتابع خبر المنصورة الجديدة .. سعر الشقق فيها بيدأ من 350 ألف جنيه وأنت طالع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية عبر محرك البحث الشهير جول حول أسعار ومساحات شقق المنصورة الجديدة، وتم إنشائها بقرار جمهوري عام 2017 وتقع في قلب محافظة الدقهليةوتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالكثير من مشروعات الإسكان التي تناسب العديد من فئات المجتمع والتي سوف نكشف عن أسعارها مساحاتها خلال التقرير التالي.

مساحات شقق المنصورة الجديدة: