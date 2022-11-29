المنصورة الجديدة .. سعر الشقق فيها بيدأ من 350 ألف جنيه وأنت طالع

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية عبر محرك البحث الشهير جول حول أسعار ومساحات شقق المنصورة الجديدة، وتم إنشائها بقرار جمهوري عام 2017 وتقع في قلب محافظة الدقهليةوتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالكثير من مشروعات الإسكان التي تناسب العديد من فئات المجتمع والتي سوف نكشف عن أسعارها مساحاتها خلال التقرير التالي.
مساحات شقق المنصورة الجديدة:
تبدأ مساحات الوحدات السكنية داخل المدينة التي تطل ساحل البحر المتوسط 130 متر مربع وتصل إلى 350 متر مربع.
أسعار شقق المنصورة الجديدة:
يبدأ سعر المتر في المدينة من 24 ألف وتختلف أسعار الشقق باختلاف أنواعها والتي تتمثل في :
1- 350 ألف لشقق الإسكان الاجتماعي .
2- مليون جنيه لوحدات الإسكان المتميز.
3- الوحدة المميزة بالابراج التى تطل على شاطئ المنصورة الجديدة مباشرة 3,900,000جنية، وتتكون من 2 غرفة و2 حمام وريسبشن
أسعار فيلات المنصورة الجديدة :
1- سعر الفيلات المنفصلة بمشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة 4,500,000 جنية وتتكون من 4 غرف و6 حمامات.
2- الفيلا المنفصلة التى تتكون من 4 غرف و5 حمامات 9,000,000 جنية حيث سعر المتر 15,900 جنيه.
3- فيلا توين هاوس 320 متر بمدينة المنصورة الجديدة 4,700,000 جنية وتتكون من 4 غرف و3 حمامات
4- فيلا تاون هاوس كلاسيك 405 متر تطل على حديقة كبيرة وتتكون من 6 غرف 3 حمامات 5,800,000 جنية.
5- فيلا توين هاوس 319 م تشطيب كامل بالتكيفات على البحر بسعر 4,750,000 جنية، وتتكون من 4 غرف 4 حمامات