انت الان تتابع خبر اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.. الحقوا بسرعة قبل نهاية نوفمبر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من ابرز الأشياء التي يبحث عنها جميع المواطنين في الوقت الحالي، والنتفاصيل الخاصة بها تكون عن طريق الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، والعمل على متابعة كل الإجراءات الهامة لإضافة المواليد على بطاقة التموين بفرض الحصول على السلع والخبز المقدم شهرياً لجميع الاسر.

رابط تسجيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

وتكون إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين بالعديد من الطرق التي تم الإعلان عنها اثناء الفترة الماضية، وهذا ما تم الإعلان اثناء الفترة الفائتة، والسماح بإضافتهم على البطاقة كل شهر، وهذا يكون عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية.

ويستطيع المواطنين إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين عن طريق الدخول إلى وزارة التموين، وأيضاً يستطيع المواطنين إضافة المواليد على البطاقة، ونكون عن طريق الدخول على إضافة المواليد الجدد من خلال بوابة مصر الرقمية ووضع الخطوات الخاصة بالتسجيل من هنا.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

يتم تسجيل المواليد على بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية.

الحد الأقصى 4 افراد لبطاقة التموين وهما كالاتي “زوج وزوجة و2 من الأبناء”.

بطاقة التموين المسجل فيها 3 افراد فقط، وهم من يستطيعون إضافة فرد آخر، ويكون بشرط الاسرة الأولى بالرعاية.

ويكون الابن الأكبر، لديه اكثر من عامين.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

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