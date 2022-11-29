أحزاب مصر القومى والجيل والاتحاد يؤكدون رفضهم التام والمطلق لبيان البرلمان الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:26 مساءً -

أجتمع المستشار الدكتور روفائيل بولس تواضروس رئيس حزب مصر القومى مع ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بحضور المستشار مايكل روفائيل بولس نائب رئيس حزب مصر القومى والدكتور أحمد محسن الأمين العام للتنظيم بحزب الجيل الديمقراطى.

واستمر الاجتماع اكثر من 6 ساعات متواصلة أكدوا فى ختامه رفضهم التام والمطلق لبيان البرلمان الأوروبي فيما تضمن من أخطاء جسيمة ومعلومات مغلوطة عن اتهامات لنظام حقوق الإنسان فى مصر.

وشهد الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا استعدادهم لمناقشة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يتفق وأهداف الصالح العام للوطن والمواطنين.