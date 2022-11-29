المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ”مودة” ينفذ أولى معسكراته التدريبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ تشهد محافظة الإسكندرية تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" أولى معسكراته التدريبية لتدريب أبناء المناطق المطورة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وصرحت الدكتورة رندا فارس مدير مشروع مودة بأن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية" مودة " ينظم المعسكر الذي انطلقت فعالياته بمدينة برج العرب ويستهدف متدربين من الشباب من أبناء الأسمرات ١ و ٢ وبشاير الخير ١ و٢ و٣ والضواحي وقرية الزرابي وهم من أبناء المناطق المطورة؛ حيث يقوم على هذا التدريب القادة الدينيين والمجتمعيين ممن قام المشروع بإعدادهم وتدريبهم على مدار سبعة أيام تدريبية لتطبيق الدليل التدريبي التفاعُلي للمشروع.

ويمثل القادة الدينيين دار الافتاء، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الكاثوليكية إضافة إلى القادة المجتمعيين من الشباب.

وأشارت فارس إلى أن المعسكر سيشهد على مدار 4 أيام تنفيذ عدد من الورش التدريبية المكثفة؛ حيث سيتم توعية المتدربين بالعديد من القضايا المتعلقة ببناء كيان أسري مستقر قائم على مبادىء المودة والرحمة، بدءً من أسس اختيار شريك الحياة، والتعريف بمفهوم الزواج وأسس التواصُل الفعّال وسبل إدارة الخلافات الأسرية ووصولاً إلى أسس إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة والتربية الإيجابية للأبناء بالإضافة إلى الأبعاد الصحية في الحياة الأسرية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية؛ حيث نفّذ تدريبات مباشرة لما يقرب من ٣٧٥ ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى وصول منصته الرقمية إلى ٤.٥ مليون مواطن مصري.