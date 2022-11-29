وزير الطيران المدني يلتقي سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوى .. حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى

واستهل الفريق محمد عباس اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وكوريا الجنوبية والتى تشهد تطورا ورواجا في العديد من المجالات من بينها مجال النقل الجوى وأكد وزير الطيران حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول وبخاصة دولة كوريا الجنوبية في مجال صناعة النقل الجوى مضيفاً أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى من خلال خطة طموحة إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطة الدولة المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى دعم الشراكة والتعاون فى جميع أنشطة الطيران المدنى وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين .

وقد تناول اللقاء بحث آليات تعزيز الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بصورة أكبر والعمل على دفع المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.

ومن جانبه تحدث السفير هونج عن أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين والتي تشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات مؤكدًا أن زيادة الحركة الجوية والسياحية بين مصر وكوريا الجنوبية تسهم فى تنشيط التجارة والاستثمار كما تعزز التقارب بين الشعبين، مشيرًا إلى أن استضافة مصر قمة المناخ COP27 ساهم فى التأكيد على المكانة الريادية التي تحظى بها مصر من خلال التنظيم المشرف للفعاليات وتوفير كافة التسهيلات وأعلى جودة من الخدمات المقدمة للوفود بالمطارات المصرية موضحاً أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لتدعيم التعاون بين كوريا الجنوبية ومصر في مختلف مجالات النقل الجوى معربا عن أمنياته لقطاع الطيران المدنى المصرى بمزيد من التطور والازدهار.