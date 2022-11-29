وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية تتابع فعاليات و أنشطة المحافظات لمناهضة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتمكين المرأة ، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ...

و تنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتعزيز الآليات الداعمة والأنشطة التي تُفعل دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية....

تابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية برئاسة ايمان السبكى فعاليات و أنشطة المحافظات المنفذة من خلال حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية...

و فى هذا السياق...أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على استمرار فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" على مستوى المحافظة ، والتي تستمر حتي العاشر من ديسمبر المقبل، وتهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ، موضحا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الحملة على مستوى الأحياء، لما لها من أهمية في التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى، وتعزيز دور المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة في كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية ونشر أهداف الحملة، وزيادة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الداعمة لتمكين المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجميع الجهات والمديريات الخدمية والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب وقصور الثقافة بالإضافة إلى طباعة ملصقات التوعوية بالحملة وأهدافها لتوزيعها خلال فعاليات الحملة.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة تكافؤ الفرص بحي المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس الحي، ببدء تفعيل حمله ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد المرأة، وتم تنظيم ندوه بالظهير الريفي للحي بعزبة محسن وتم طرح أولي القضايا وهي «لا لزواج القاصرات» وخلال الندوة تم مناقشه العديد من السيدات في الزواج المبكر للفتيات الصغيرات وأضراره علي صحه الفتاه النفسية والجسدية.

وفي حي العجمي برئاسة الأستاذ/ السيد موسى، أعلنت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المرأة بحى العجمى عن عقد سلسلة من الندوات في إطار حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بديوان عام الحى بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بحى العجمى.

ونظم حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، ندوة عن العنف ضد المرأة وعواقبه وكيفيه مناهضته وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتناولت الندوة دور المرأة الفعال في المجتمع واهميتها في بناء الاسره والمجتمع وما تتعرض إليه من أشكال العنف والذي يتمثل في الزواج المبكر وختان الاناث ومدي الضرر الجسدي والنفسي التي تتعرض. كما تطرقت الندوة إلى قيام الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعي بتقديم المشورة القانونية والمعنوية للمرأة وتقديم الدعم الكامل لمناهضة العنف ضد الفتاه والمرأة.

وفي حي الجمرك وتنفيذا لتعليمات اللواء وليد البيلي رئيس الحي، نسقت الأجهزة المعنية إلقاء ندوة توعوية بمركز إعلام الجمرك تحت قيادة أ/ سلوى حجازي مدير المركز، وبمحاضرة كلا من الدكتور/ابراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الاسكندريه، والدكتوره/نهي الجندي مدير إدارة التثقيف الصحي بالجمرك الطبية، حيث دار الحوار حول مظاهر العنف وأسبابه ومكانة المرأة ودور التربية في غرس العنف في النفس البشرية وأثره علي استقرار المجتمع.