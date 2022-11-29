فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي بشهادة البطل الماسي بمبادرة ”بطل التحدي العربي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:25 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي بالبطل الماسي بمبادرة إتحاد المستشفيات العربية شهادة ثقة ونجاح .. تعكس ثقة المجتمع العربى بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح .. ومنافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن الجهود المبذولة لفوز مستشفى شرم الشيخ الدولي بشهادة البطل الماسي من إتحاد المستشفيات العربية .. وتعزيز ريادتها في مجال الرعاية الصحية الخضراء عربيًا وعالميًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن جهود إتحاد المستشفيات العربية ودوره المتميز في دعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بالوطن العربي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء بشهادة البطل الماسي بمبادرة "بطل التحدي العربي لتغير المناخ في الرعاية الصحية" لإتحاد المستشفيات العربية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، كافة الجهود المبذولة للوصول بمستشفى شرم الشيخ الدولي للفوز بشهادة البطل الماسي بمبادرة "بطل التحدي العربي لتغير المناخ في الرعاية الصحية" من إتحاد المستشفيات العربية، وذلك بعد حصولها أيضًا على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، بما يعزز ريادتها في مجال الرعاية الصحية الخضراء عربيًا وعالميًا.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود إتحاد المستشفيات العربية ودوره المتميز في دعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بالوطن العربي، مشيرًا إلى أن فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي بالبطل الماسي بمبادرة اتحاد المستشفيات العربية شهادة ثقة ونجاح، تعكس ثقة المجتمع العربى المتزايدة بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح، ومنافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية.