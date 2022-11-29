وزير القوى العاملة: حريصون على رعاية وحماية حقوق المصريين العاملين بالخارج

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل استلامه مهام العمل فى السفارة، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارة والسفارة من خلال مكتب التمثيل العمالى بدولة الإمارات، لإيجاد آليات تعاون جديدة من شأنها تذليل جميع العقبات أمام المصريين العاملين هناك والذى يقدر عددهم بـ680 ألف مصرى.
فى بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالسفير، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة لطالما حرصت على رعاية وحماية حقوق المصريين العاملين فى الخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات مصر فى الدول العربية والأجنبية وعددها 9 مكاتب، تعمل وفق خطة موضوعة لتلبية احتياجات وطلبات العمالة المصرية وتعمل على تعزيز علاقات العمل فيما بين العمالة المصرية وأصحاب الأعمال والمنشآت.
من جانبه قدم السفير شريف عيسى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، لحرصه منذ تولى الحقيبة الوزارية على حماية حقوق العمالة المصرية فى الداخل والخارج، مؤكدا استعداده للتعاون والتنسيق مع الوزارة فى مختلف ملفات العمل التى تهم العامل المصرى فى دولة الإمارات، ومنوها بأنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الملحق العمالى الموجود بالسفارة والمشاركة معه فى القيام بمهامه بشكل مستمر ودائم.
وأشار السفير إلى أن العامل المصرى الموجود بدولة الإمارات العربية المتحدة عامل ذو طبيعة خاصة، يملك من المهارات والأساليب ما يمكنه من آداء العمل بتميز عن غيره من العمالة بداخلها، وبالتالى يجب الاهتمام والحرص على حل مشكلاته وتلبية احتياجاته بما يسهل حياته المهنية داخل الدولة.
حضر اللقاء من الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
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