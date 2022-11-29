وزير التعليم العالى يتفقد المدينة الطبية بجامعة عين شمس (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشاد الوزير بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس، والتى تعد صرحا علميا للباحثين فى المجالات الطبية، مؤكدا أن الاهتمام بصحة المواطن المصرى هو الهدف الرئيسى للدولة المصرية، خصوصا فى ضوء سعى مؤسسات الحكومة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية.

واطلع وزير التعليم العالى على معدلات تنفيذ تجهيز المدينة الطبية، والتى ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، موجها بضرورة الانتهاء من كل التجهيزات وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وقدم الوزير التهنئة لجامعة عين شمس لإنجاز هذا المشروع المتميز، الذى يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمى من جهة، ومجال الصحة والخدمات من جهة أخرى، فضلا عن إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على رعاية طبية متميزة.

وأضاف الوزير أن المدينة الطبية ليست مدينة تقدم الرعاية الصحية للمواطنين فقط، بل هى نقلة حضارية فى محافظة القاهرة، مقدما الشكر للمحافظة لتذليل كل العقبات حتى يكتمل هذا الصرح الطبى المتميز، وتتجانس وحداته وتخصصاته الطبية.

وأوضح د.محمود المتينى أنه تم تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة؛ لخدمة أهالى العاصمة والمدن المحيطة، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوى الذى سيقدم خدمات متكاملة لآلاف المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية؛ للارتقاء بالخدمات، وإنشاء مراكز تخصصية على أعلى مستوى، سيعود مردوه بشكل كبير على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، علاوة على إنشاء منطقة حدائق خضراء فى حرم المستشفيات تكون متنفسا أخضر لهم وللأطباء.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس إلى أنه من المتوقع ألا تقل تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية عن 2.5 مليار جنيه، خاصة أن المستشفيات الجامعية بعين شمس تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنويا فى جميع التخصصات، حيث تشمل المدينة الطبية 10 مستشفيات ومراكز طبية فى كل التخصصات العامة والدقيقة، ومركزا للأبحاث الطبية و3430 سريرا.

وتم عقد اجتماع لشرح الموقف الحالى للمشروع وأعمال الإنشاءات التى تمت ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن، كما تم استعراض ومناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه المدينة الطبية.

واستعرض الاجتماع حجم الإنجاز الذى تم فى المدينة الطبية، والتى تضم مستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين، بسعة 101 سرير، منها 35 سرير رعاية مركزة، فيما تبلغ سعة مستشفى الأطفال الجديد 200 سرير، منها 42 سرير رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين، وجار تطوير مستشفى الأطفال القديم، وأيضا إنشاء غرف جراحات الأطفال، كما أنه جار الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرا، و8 غرف عمليات، و60 سرير رعاية مركزة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

وعلى مستوى مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، جار استكمال الرعايات المركزة، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية والتعليمية، كما تم الانتهاء من تطوير وحدة العمليات المجمعة بمستشفى الجراحة، وكذا تم تطوير الرعاية المركزة للصدر ورعاية القلب ووحدة مناظير الصدر بمستشفى الباطنة، وإنشاء وحدة نموذجية لغسيل الكلى سعة 57 كرسيا بأحدث الطرق العلمية، ووحدة مركزية لتنقية المياه، فضلا عن تطوير بعض الأقسام الداخلية.

وتناول الاجتماع ما تم من مراحل تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى؛ لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول، كما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجى الذى يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب، والجراج متعدد الطوابق، بالإضافة لإنشاء مجمع التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وجار الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسى، ومركز المناظير المجمعة، ومركز الطب النفسى، والعيادات الخارجية، ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس، تعد أحد الصروح الطبية الضخمة، التى تقدم خدماتها للمواطنين بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التى تتم بالمستشفيات الجامعية تخضع لمتابعة مستمرة من وزير التعليم العالى.

رافق الوزير خلال جولته، د.حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، د.أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.غادة فاروق قائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع وتنمية البيئة، د.على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، د. طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، د. أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، د. هشام الغزالى مدير مركز أبحاث طب عين شمس، د. ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، د. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، د. حسين فريد استشارى المشروع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الطب والهندسة بجامعة عين شمس