وزير الطيران المدنى يبحث التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل الجوى، وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى.





ورحب الفريق محمد عباس بالسفير والوفد المرافق له مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر وكوريا الجنوبية والتى تشهد تطورا ورواجا فى العديد من المجالات من بينها مجال النقل الجوى.

وأكد وزير الطيران حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع كل الدول وبخاصة دولة كوريا الجنوبية فى مجال صناعة النقل الجوى، مضيفا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى من خلال خطة طموحة إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطة الدولة المصرية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية وبما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى دعم الشراكة والتعاون فى جميع أنشطة الطيران المدنى وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.



وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بصورة أكبر والعمل على دفع المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات.

وتحدث السفير هونج عن أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين والتى تشهد تقدما ملموسا فى مختلف المجالات مؤكدا أن زيادة الحركة الجوية والسياحية بين مصر وكوريا الجنوبية تسهم فى تنشيط التجارة والاستثمار كما تعزز التقارب بين الشعبين، مشيرا إلى أن استضافة مصر قمة المناخ COP27 ساهم فى التأكيد على المكانة الريادية التى تحظى بها مصر من خلال التنظيم المشرف للفعاليات وتوفير كل التسهيلات وأعلى جودة من الخدمات المقدمة للوفود بالمطارات المصرية، موضحا أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة لتدعيم التعاون بين كوريا الجنوبية ومصر فى مختلف مجالات النقل الجوى معربا عن أمنياته لقطاع الطيران المدنى المصرى بمزيد من التطور والازدهار.