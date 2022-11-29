البداية من الإسكندرية.. مشروع «مودة» ينفذ أولى معسكراته التدريبية (صور)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الإسكندرية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تنفيذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" أولى معسكراته التدريبية لتدريب أبناء المناطق المطورة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.





وصرحت الدكتورة رنده فارس مدير مشروع مودة بأن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة " ينظم المعسكر الذى انطلقت فعالياته بمدينة برج العرب ويستهدف متدربين من الشباب من أبناء الأسمرات 1 و2 وبشاير الخير 1 و2 و3 والضواحى وقرية الزرابى وهم من أبناء المناطق المطورة، حيث يقوم على هذا التدريب القادة الدينيين والمجتمعين ممن قام المشروع بإعدادهم وتدريبهم على مدار سبعة أيام تدريبية لتطبيق الدليل التدريبى التفاعُلى للمشروع.

ويمثل القادة الدينيين دار الإفتاء، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الانجيلية، والكنيسة الكاثوليكية إضافة إلى القادة المجتمعيين من الشباب.

وأشارت فارس إلى أن المعسكر يشهد على مدار 4 أيام تنفيذ عدد من الورش التدريبية المكثفة، حيث سيتم توعية المتدربين بالعديد من القضايا المتعلقة ببناء كيان أسرى مستقر قائم على مبادئ المودة والرحمة، بدءًا من أسس اختيار شريك الحياة، والتعريف بمفهوم الزواج وأسس التواصُل الفعّال وسبل إدارة الخلافات الأسرية ووصولاً إلى أسس إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة والتربية الإيجابية للأبناء بالإضافة إلى الأبعاد الصحية فى الحياة الأسرية.

والجدير بالذكر أن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وقام بتنفيذ تدريبات مباشرة لما يقرب من 375 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة الى وصول منصته الرقمية إلى 4.5 مليون مواطن مصرى.