شبورة صباحية واعتدال نهارى .. طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وتسود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الادارية 24 15

6 اكتوبر 23 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 23 16

المنصورة 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 14

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

شلاتين 30 20

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 15

وادى النطرون 24 16

مطروح 22 14

السلوم 20 09

سيوة 23 10

العريش 22 16

رفح 22 16

الطور 25 16

كاترين 19 07

رأس سدر 25 14

نخل 23 07

طابا 22 15

نويبع 24 14

حلايب 27 20

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 12

بنى سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 26 12

قنا 27 14

الأقصر 28 15

أسوان 29 15

الوادى الجديد 27 13

أبوسمبل 26 16

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 20