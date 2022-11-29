وزيرا التنمية المحلية والبيئة يناقشان آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارتين .

وفى بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة على متابعة سير المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء عقب انتهاء قمة المناخ بشرم الشيخ والنجاح الباهر الذى حققته الدولة المصرية في ظل متابعة السيد رئيس الجمهورية لكافة تفاصيل المؤتمر وظهور المدينة بصورة لائقة تليق بإسم مصر أمام المجتمع الدولى وجميع الوفود المشاركة في الاجتماعات من مختلف دول العالم حيث يقوم بتنفيذ المنظومة تحالف شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، وشركة (بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)؛ للقيام بخدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة وفقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال .

وأكد اللواء هشام آمنة ، حرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في جنوب سيناء؛ بحيث يكون هناك منظومة متكاملة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة البيئة في العديد من الملفات وعلى رأسها ملف المخلفات بكافة عناصره وتفاصيله المختلفة على أرض المحافظات وكذا ملفات آخرى منها السحابة السوداء ، وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات بشرم الشيخ من جانب وزارتى البيئة والتنمية المحلية لضمان استمرار تقديم أفضل مستوى من الخدمات .

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ومتحركة ومصانع تدوير المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن منها والمقرر الإنتهاء منها خلال العام المالى الحالي 2022 / 2023 .

وشدد وزير التنمية المحلية على وجود متابعة مستمرة من القيادة السياسية لمنظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة والمحافظات والاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المنظومة الجديدة لإحداث تحسن مستمر في مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين في الشارع المصرى بصورة يومية وعلى مدار الساعة بما يساهم في عودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق في النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التي تقدمها الدولة .

وأكد اللواء هشام آمنة على حرص الدولة على التقييم المستمر لأداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية للمحاسبة على أي تقصير وفقاً لالتزامات الشركات طبقاً لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة في هذا الشأن .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدور المهم الذى ستقوم به شركة " انفيرون أدابت " التي تعاقدت مع الوزارة للقيام بأعمال الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء للشركات العاملة في خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة للمخلفات بمحافظة القاهرة وعدد من المحافظات الآخرى وبالتعاون أيضاً مع وزارة البيئة بما يساهم في مراقبة جودة أداء القطاع الخاص.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة في ملف المخلفات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها للحد من الملوثات البيئية التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين في جميع المحافظات في إطار جهود الدولة للحد من التغيرات المناخية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية .

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمختلف محافظات الجمهورية على مدار 7 سنوات لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وخفض انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى ، حيث تساهم وزارة التنمية المحلية في زراعة حوالى 80 مليون شجرة منها 7.7 مليون شجرة خلال العام العام ، كما تساهم وزارة البيئة في زراعة 13 مليون شجرة منها 1.3 مليون شجرة خلال العام الأول بالإضافة إلى التنسيق في تحديد بعض المواقع التي تصلح لإقامة غابات شجرة أو حدائق في أنحاء المحافظات .