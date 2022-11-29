وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يتفقدان المدينة الطبية بالجامعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - - أيمن عاشور: المدينة الطبية بجامعة عين شمس صرح علمى للباحثين فى المجالات الطبية

- وزير التعليم العالي: المدينة الطبية بجامعة عين شمس إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر

تفقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، منشآت وتجهيزات المدينة الطبية بجامعة عين شمس، برفقة د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحضور عدد من قيادات الهيئة الهندسية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وإعادة تخطيطها بالكامل.

وخلال الجولة التفقدية، أشاد الوزير بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس، والتي تُعد صرحًا علميًا للباحثين فى المجالات الطبية، مؤكدًا أن الاهتمام بصحة المواطن المصري هو الهدف الرئيسى للدولة المصرية، خاصة في ضوء سعى مؤسسات الحكومة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية.

واطلع وزير التعليم العالي على معدلات تنفيذ تجهيز المدينة الطبية، والتي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وقدم الوزير التهنئة لجامعة عين شمس لإنجاز هذا المشروع المتميز، الذى يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصحة والخدمات من جهة أخرى، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على رعاية طبية متميزة.

وأضاف الوزير أن المدينة الطبية ليست مدينة تقدم الرعاية الصحية للمواطنين فقط، بل هي نقلة حضارية في محافظة القاهرة، مقدمًا الشكر للمحافظة لتذليل كافة العقبات حتى يكتمل هذا الصرح الطبي المتميز، وتتجانس وحداته وتخصصاته الطبية.

ومن جانبه، أوضح د.محمود المتيني أنه تم تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية فى قلب القاهرة؛ لخدمة أهالى العاصمة والمدن المحيطة، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوى الذى سيقدم خدمات متكاملة لآلاف المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية؛ للارتقاء بالخدمات، وإنشاء مراكز تخصصية على أعلى مستوى، سيعود مردوه بشكل كبير على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، علاوة على إنشاء منطقة حدائق خضراء فى حرم المستشفيات تكون متنفسًا أخضر لهم وللأطباء.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس إلى أنه من المتوقع ألا تقل تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية عن 2.5 مليار جنيه، خاصًة أن المستشفيات الجامعية بعين شمس تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنويًا في جميع التخصصات، حيث تشمل المدينة الطبية 10 مستشفيات ومراكز طبية فى كل التخصصات العامة والدقيقة، ومركزًا للأبحاث الطبية و 3430 سريرًا.

وعلى هامش الجولة التفقدية، تم عقد اجتماع لشرح الموقف الحالي للمشروع وأعمال الإنشاءات التي تمت ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن، كما تم استعراض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المدينة الطبية.

واستعرض الاجتماع حجم الإنجاز الذي تم في المدينة الطبية، والتي تضم مستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين، بسعة 101 سرير، منها 35 سرير رعاية مركزة، فيما تبلغ سعة مستشفى الأطفال الجديد 200 سرير، منها 42 سرير رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين، وجارِ تطوير مستشفى الأطفال القديم، وأيضًا إنشاء غرف جراحات الأطفال، كما أنه جارِ الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرًا، و8 غرف عمليات، و 60 سرير رعاية مركزة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

وعلى مستوى مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، جارِ استكمال الرعايات المركزة، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية والتعليمية، كما تم الانتهاء من تطوير وحدة العمليات المجمعة بمستشفى الجراحة، وكذا تم تطوير الرعاية المركزة للصدر ورعاية القلب ووحدة مناظير الصدر بمستشفى الباطنة، وإنشاء وحدة نموذجية لغسيل الكلى سعة 57 كرسيًا بأحدث الطرق العلمية، ووحدة مركزية لتنقية المياه، فضلًا عن تطوير بعض الأقسام الداخلية.

وتناول الاجتماع ما تم من مراحل تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى؛ لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول، كما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذى يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب، والجراج متعدد الطوابق، بالإضافة لإنشاء مجمع التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وجارِ الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسى، ومركز المناظير المجمعة، ومركز الطب النفسى، والعيادات الخارجية، ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس، تعد أحد الصروح الطبية الضخمة، التى تقدم خدماتها للمواطنين بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الجامعية تخضع لمتابعة مستمرة من وزير التعليم العالي.

رافق الوزير خلال جولته، د.حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، د.أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.غادة فاروق قائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون المجتمع وتنمية البيئة، د.علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، د. طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، د. هشام الغزالي مدير مركز أبحاث طب عين شمس، د. ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، د. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، د. حسين فريد استشاري المشروع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب والهندسة بجامعة عين شمس.