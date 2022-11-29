ختام دورة تدريب عمليات دعم السلام للقوة الإفريقية الجاهزة بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأُختتمت فعاليات دورة "إعداد المدربين للتدريب الشرطى السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة"، والتى عقدت "بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا بمشاركة (22) من الكوادر الوطنية والأجنبية من (9) دول أفريقية هذا إلى جانب خبراء التدريب من ضباط الشرطة المصريين ومسؤولى التدريب الشرطى بمفوضية الاتحاد الإفريقى.



واستهدفت تلك الدورة توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الإنتشار بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة فى مجال التدريب السابق للانتشار بمهام دعم السلام الإفريقية لتحقيق الأمن والسلم المستدام فى إفريقيا.

كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية انعقاد عدة محاضرات وحلقات نقاشيةإتسمت بالعمل الجماعى وتبادل الخبرات حـول عـدد مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المكون الشرطى فى مهام دعم السلام، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل فى مهام دعم السلام الميدانية.

كما شارك فى حفل ختام الدورة التدريبية ممثلى مفوضية الإتحاد الإفريقى وقد ألقى كبير معلمى كلية التدريب والتنمية - كلمة هنأ خلالها المشاركين، موجهاً الشكر لمسؤولى مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا ومعهد الدراسات الأمنية على تعاونهم الصادق مع المركز بنجاح الدورة التدريبية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها متمنياً للمشاركين التوفيق فى أداء رسالتهم السامية فى حفظ السلم والأمن الدوليين.



هذا وقد أشاد ممثلو مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا بما تضمنته فعاليات الدورة التدريبية من محاضرات ومناقشات مثمرة، فضلاً عن التنظيم المتميز لها والإمكانيات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التى يتمتع بها المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بالأكاديمية.