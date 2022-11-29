محافظ المنيا يشهد حفل ترقية الأنبا ديمتريوس مطرانًا لكرسى إيبارشية ملوى

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جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، وعامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامى، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.
قدم المحافظ، التهنئة الى الأنبا ديمتريوس على ترقيته مطرانا لكرسى إيبارشية ملوى وأنصنا والأشمونين، كما قدم التهانى لأهالى مركز ملوى، داعيا الله عز وجل أن يعطيه البركة ويرزقه الراى الرشيد.
وقال المحافظ، إن جميع الأديان السماوية، نادت بالرحمة والمحبة والسلام، مؤكدا أن شعب مصر نسيج واحد تجمعه المحبة من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقدم الأنبا ديمتريوس، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية فى الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
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