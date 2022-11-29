جامعة السويس ترسل برقية شكر للرئيس على جهوده فى مواجهة الأفكار المُتطرفة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ونظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر (أون لاين)، وعمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية نائبًا عن فضيلة شوقى علام مفتى الجمهورية، والقس أرميا مكرم كاهن كنيسة مارى جرجس بالقاهرة وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة، وسامى الشريف مُقرر لجنة الإعلام برابطة الجامعات الإسلامية، وعدد من أساتذة وعمداء كليات الإعلام والباحثين المهتمين بالشأن الإعلامى فى العالم العربى.

وفى كلمته، أشار السيد الشرقاوى إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (733) والتى عُقدت يوم السبت الموافق 26/11/2022، على إعداد محتوى تعليمى جديد عن التسامح الدينى وآداب الحوار، وإعداد دراسة لكيفية مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى، وخطة الوزارة لمكافحة التطرف والفكر التكفيرى، وتطوير المناهج الدراسية بما يُحصن الطلاب ضد مخاطر التكنولوجيا، ومحو الأمية الرقمية لتلبية مُتطلبات العصر الرقمى، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنفيذ عدة برامج تدريبية لنُخبة من الأئمة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات المعنية، واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى توعية الطلاب والتصدى لخطر الشائعات، وتنفيذ عدد من الأنشطة بالجامعات لتنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى الطلاب وعقد اللقاءات الحوارية والندوات الثقافية التى تعقدها مؤسسات التعليم العالى حول القضايا الوطنية التى تحتاج إلى توعية مُجتمعية، مستعرضًا الخطوات التنفيذية التى ستتخذها الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن من دعم لحملات التوعية لطلاب الجامعات من خلال وسائل التواصل الرقمية للوزارة والجامعات.

وتحدث أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية فى كلمته، على ثوابت الدين الإسلامى فى مواجهة مُتغيرات العصر، والتأكيد على التعاون بين مختلف الجهات لمواجهة الأفكار المُتطرفة وغير السوية.

وشهد المؤتمر مناقشة أكثر من 20 بحثًا و12 مُداخلة من بين 33 بحثًا (حضوريًا وإلكترونيًا)، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية والحلقة النقاشية وأربع جلسات علمية والجلسة الختامية، وقد شملت مجالات عديدة ومتنوعة تُغطى معظم مجالات الإعلام الرقمى ودوره فى بناء الوعى الدينى الرشيد، وذلك فى إطار تنمية الوعى لدى الشباب ومواجهة جهود التشكيك والدعوات للإلحاد والأفكار الهدامة وغير السوية.

وأسفر المؤتمر عن الخروج بعدة توصيات هامة ومنها:

1.دعوة الجامعات الإسلامية للإسهام فى وضع استراتيجية فاعلة للاتصال الدينى فى العصر الرقمى من خلال تأهيل العاملين بالمؤسسات الدينية الأهلية والخاصة.

2.العمل على تكامل الجهود الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى فى نشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع وبصفة خاصة الشباب.

3.وضع خطط تنفيذية تتكامل فيها جهود العاملين بالمؤسسات الدينية الأهلية والحكومية؛ للارتقاء بالاتصال الدينى فى العصر الرقمى.

4.دعم الجهود الاتصالية للإعلام الدينى الرقمى والتفاعل مع خطاب دينى رشيد ينبذ الإلحاد والتعصب من خلال تحديث البرامج التدريبية لمواجهة الجرائم الإلكترونية فكريًا وقانونيًا.

5.تحديث برامج التدريب فى المؤسسات الدينية المصرية والعربية.

6.تحديث مفاهيم الأمن الإلكترونى وفق أحدث الأنظمة العالمية.

7.مواجهة التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية التى باتت جاذبة للشباب ومعطلة للجهود الإصلاحية الداعمة لبناء وعى دينى يحمى الشباب من التطرف.

8.العمل على الاتفاق حول مفهوم دولى دقيق موحد لمصطلح الإرهاب عامة والإرهاب الإلكترونى خاصة، وذلك لتوحيد المفاهيم وضبط معايير وأساليب المواجهة.

9.التأكيد على دور وسائل الإعلام فى بلورة استراتيجية مواجهة التطرف والمتطرفين.

10.تحديث التشريعات المنوط بها مواجهة جرائم النشر الإلكترونى وتغليظ العقوبات لمنع الفوضى الضاربة فى وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية.

11.التأكيد على أهمية العمل الإعلامى فى العصر الرقمى لكى يحقق الوعى بكل مستوياته وخاصة لدى الشباب، وأن يقوم على العلم ولا يُترك العمل فيه للهواة أو غير المُتخصصين.

12.التأكيد على أن العصر الرقمى يفرض تحديات إعلامية واتصالية ودينية يجب أن تواجه بوسائل وأساليب هذا العصر وليس بوسائل وأساليب عصر سابق وأفكار ووجوه قديمة تجاوزها الزمن.

13.التأكيد على أن صناعة الوعى فى جانبه الدينى يحتاج التحلى بالشجاعة لطرح تساؤلات ورؤى جديدة حول تراث الأمة الدينى على مستويات عدة لعل أهمها: (تجديد الفكر الدينى، تجديد علوم الدين، تجديد المؤسسات الدينية).



وأرسل المؤتمر برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجاء نصها:

"فى ختام مؤتمر "الوعى الدينى للشباب فى العصر الرقمى" والذى تعقده رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة السويس يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، يرفع المُشاركون فى المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" على ما يقوم به من جهود لبناء جمهورية جديدة قوامها العدل والمساواة وإعمال القانون واحترام الآخر ويثمنّون عاليًا دعوته المُتكررة لكل المؤسسات الدينية والثقافية لتجديد الخطاب الدينى وتنقيته من كل ما علق به من أفكار مغلوطة، وما يُقدمه من دعم لكل مؤسسات الدولة لمواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب والإقصاء، ونعاهدكم فى الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتكم الحكيمة التى تسعى لإعادة أمجاد الأمة العربية والإسلامية، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم".