حياة كريمة تضئ قرى الأقصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم تنفيذ 500 مشروع بـ9 مليارات جنيه، يستفيد منها 656 ألف مواطن. وتستهدف مبادرة حياة كريمة إنشاء 13 مجمعا خدميا فى 9 قرى، وإحلال وتجديد 9631 وحدة فى إسنا وأرمنت، وتجديد الكبارى والممرات بإجمالى 21 مشروعا. كما سيتم تنفيذ 7 نقاط إسعاف جديدة وتطوير 8 نقاط قائمة، وإنشاء 8 مراكز شباب جديدة فى مركزى إسنا وأرمنت، وتركيب 54 وصلة مياه شرب نقية بقرى أرمنت.

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