مواجهة الشائعات- حقيقة تقليص أيام عمل الجهاز الإدارى للدولة وتخفيض الأجور

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لـ3 أيام أسبوعيا أو تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددا على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هى دون أى تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو تخفيضها، مُناشدةً العاملين بالجهاز الادارى للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للجهاز www.caoa.gov.eg، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]
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