مواجهة الشائعات- حقيقة تقليص أيام عمل الجهاز الإدارى للدولة وتخفيض الأجور

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لـ 3 أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لـ3 أيام أسبوعيا أو تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددا على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هى دون أى تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو تخفيضها، مُناشدةً العاملين بالجهاز الادارى للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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