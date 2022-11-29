مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة لعام 2023 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة لعام 2023.

وشدد الوزير، خلال المؤتمر، على حرص الوزارة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة استعدادا للامتحانات.

وأوضح أنه سيتم إتاحة نموذج امتحان تدريبى لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسى، وإتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.