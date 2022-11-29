الجيزة: ورش تدريبية للمشرفات وأصحاب دور الحضانة للكشف المبكر عن الإعاقات

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة الفعاليات والأنشطة التى تنظمها إدارة الأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال رعاية الطفولة المبكرة وتنفيذ أنشطة من شأنها الارتقاء بأطفال المحافظة.





ونظمت محافظة الجيزة بإشراف من هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون المجتمع وتنمية البيئة ومن خلال إدارة الأمومة والطفولة وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة ومركز سيتى كاريتاس ورشة تدريبية لأصحاب دور الحضانة ومشرفات الحضانات بنطاق العمرانية وبولاق والهرم.

وتناولت الورشة التدريب على الكشف المبكر عن الإعاقات فى مراحل مبكرة واضطرابات التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه التى يمكن ان يعانى منها الأطفال فى سن مبكرة واعراضها وطرق التعامل معها. كما تناولت الورشة كيفية رفع وعى الأمهات بتنمية مهارات الأطفال ودمجهم بالأنشطة الحياتية عند اكتشاف اى من هذه الإعاقات وقد قام بالتدريب متخصصين فى تلك المجالات وضم فريق العمل هبة الله عطا مدير إدارة الأمومه والطفوله ورانيا حسين ونيفين بولس مدربى مركز سيتى كاريتاس.

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