محافظ أسوان: جاهزون لاستضافة أول مؤتمر للاستثمار على مستوى الصعيد

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفنى للوزارة.
وأشار المحافظ إلى أن هناك دراسات جدوى لعدد من المشروعات الاستثمارية الجادة تم إعدادها من قبل متخصصين، وجاهزة لطرحها للمستثمرين ليصبح المؤتمر فرصة لتوقيع عقود هذه المشروعات بعيداً عن التعقيدات الروتينية، وخاصة بعد نجاح المحافظة فى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات.
من جانبه، استعرض مستشار الوزير، مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، موضحاً أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتمويل من الاتحاد الأوروبى بمنحة قيمتها 7 ملايين يورو، فى محافظات الفيوم، وبنى سويف، والأقصر، وأسوان.
وأضاف أن المشروع يقوم على دعم التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلى، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسى للمحافظة مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، من خلال خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم ، وكذلك الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة فى تنفيذ وتمويل المشروعات.
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